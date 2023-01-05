توفير فرص عمل .. التنمية الصناعية: الصعيد يحظى باهتمام شديد وغير مسبوق

قال محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الصعيد يحظى باهتمام شديد وغير مسبوق من القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية، متابعا: لدينا عدد كبير للغاية من المناطق الصناعية في الصعيد.

وأضاف “محمد عبد الكريم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن المناطق الصناعية تشهد تطورا وتقدما كبيرا، وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء الصعيد، متابعا: الهيئة قامت بتنفيذ 10 مجمعات صناعية في محافظات الصعيد.

وأكمل رئيس هيئة التنمية الصناعية: الرئيس السيسي سيفتتح غدا العديد من المصانع والمناطق الصناعية في سوهاج.