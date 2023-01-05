 رئيس مجلس النواب: مصر تحرص على دعم استقرار ليبيا باعتبارها امتدادا لأمنها القومي

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “أرحب بكم جميعاً في بلدكم مصر، التي تعتز بعلاقات الأخوة مع أشقائها العرب، خاصةً الأشقاء في ليبيا، حيث تحرص مصر على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتدادا للأمن القومي المصري، ونؤكد دعمنا التام للجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُنهي الأزمة الراهنة”.

وأضاف جبالي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد داخل مجلس النواب المصري بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي: “استضافت مصر على مدار عام ونصف العام اجتماعات المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، والتي تُوجت بالتوافق بين المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على القاعدة الدستورية التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية”.