طالبة بمدرسة المكفوفين تهدي محافظ المنوفية باقة ورد وهدية تذكارية

أهدت الطالبة " سارة " إحدى طالبات المرحلة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم هدايا تذكارية وباقة ورد للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لحرصه واهتمامه الكامل ورعايته الشاملة لذوي الهمم وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لهم، جاء ذلك بحضور عزة بهاء الدين مدير مدرسة النور للمكفوفين.

وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذه الزيارة الطيبة ، مؤكداً على أنه في تواصل دائم ومستمر مع ذوي الهمم والاستماع لمطالبهم والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمختصة لتلبيتها، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بذوي الهمم والتأكيد علي حقوقهم وضرورة تمكينهم في شتى المجالات، هذا وألقت الطالبة قصيدة عن ذوى الهمم وما يمتلكونه من قدرات .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وقام خلال الشهر الماضى بزيارة ميدانية لمدرسة النور للمكفوفين بمدينة شبين الكوم لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية ، وقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه كدعم مالي من المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات للطلاب.