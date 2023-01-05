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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعوة الكنيسة الروسية لوقف القتال.. أوكرانيا: هي من دعاة الحرب علينا

الأسقف كيريل بطريرك
الأسقف كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا

قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، اليوم الخميس، إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ليست سلطة للأرثوذكسية العالمية وهي من دعاة الحرب علينا.

وجاء ذلك ردا على دعوة الأسقف كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد للطوائف الأرثوذكسية.

وفي وقت سابق، قال قادة عسكريون أوكرانيون، إن روسيا خفضت عملياتها الهجومية في مدينة باخموت بأوكرانيا، وذلك وفقا لـ “وول ستريت جورنال”.

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وأضاف العسكريون الأوكرانيون، في تصريحات صحفية، أن روسيا حولت مواقع المدفعية والدبابات من باخموت إلى سوليدار.

وأشارو إلى أن روسيا تخلت على ما يبدو عن هدف الاستيلاء على باخموت، لافتين إلى أن روسيا بدأت اختبار الدفاعات الأوكرانية حول سوليدار.

الكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مستشار الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني روسيا أوكرانيا الأسقف كيريل بطريرك موسكو عيد الميلاد

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