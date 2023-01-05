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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى تتهم رئيس الزمالك بسب وقذف الخطيب وسراج الدين

صدى البلد

أجلت المحكمة الاقتصادية، نظر محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لقيامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وعضو مجلس الإدارة محمد سراج الدين، لجلسة الخميس المقبل 12 يناير .

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وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى بأن رئيس الزمالك نشر بسوء قصد علنيًا أخبار وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك ومواقع اليوتيوب وحسابه الخاص فيس بوك ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين.


وسبق أن تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

نادي الزمالك 

اتهم المستشار القانوني للنادي الأهلي، في بلاغه رئيس نادي الزمالك، بترويج أكاذيب ، واستئجار أحد الأشخاص بدعوى أنه أحد رجال الدين للإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، من خلال فيديوهات قام ببثها على قناة الزمالك، التي خرجت عن كل قواعد المهنية وتجاوزت كل الحدود الأمر الذي ترتب عليه حالة من الغضب والاحتقان بين الجماهير.

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