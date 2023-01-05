الاتحاد الأوروبي: نعول على مساعدة المغرب لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا

عقد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

ويأتي المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المغربي ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال زيار بوريل إلى المغرب والتي ستستغرق يومين.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "شراكتنا مع الغرب تستند ليس للمصالح فقط ولكن للقيم أيضا".

وأضاف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي بنى شراكة استراتيجية مع المغرب على مدار أعوام عدة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للرباط وأكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية في المغرب أوروبية.

كما لفت إلى أن ثلثا التبادل التجاري للمغرب يحدث مع الاتحاد الأوروبي، وكل الاستثمارات المغربية تأتي من أوروبا.

وشدد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على انخراط أوروبا القوي في الشراكة مع المغرب وإرادتنا توسيعها.

وفي كلمته في المؤتمر الصحفي، قال بوريل، إن روسيا هي من قوضت اتفاق نقل الحبوب، مضيفا: "نواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا وفرضنا عقوبات غير مسبوقة على روسيا".

وأشار إلى أن أوروبا عملت على تخفيض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وصولا للاستغناء عنها، لافتا إلى أن الاتحاد الاوروبي يعول على المغرب في المساعدة في مواجهة تداعيات حرب أوكرانيا.