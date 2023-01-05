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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية المغرب: مجلس شراكة أمنية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي العام المقبل

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي

عقد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

ويأتي المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المغربي ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال زيار بوريل إلى المغرب والتي ستستغرق يومين.

وخلال المؤتمر، قال وزير الخارجية المغربي، إن المغرب يعمل على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

وأضاف بوريطة: "لدينا مصالح مشتركة مع  الاتحاد الأوروبي ونتقاسم معه العديد من المبادئ والقيم".

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وكشف وزير الخارجية المغربي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيكون هناك مجلس شراكة أمنية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وتابع: "لدينا علاقة قوية مع الاتحاد الأوروبي وفي مختلف المجالات، ونسعى إلى تعزيز الشراكة مع دول الاتحاد".

كما أشار بوريطة إلى أن المغرب سيدافع عن مصالحة ونعتمد على الشركاء أيضا في ذلك.

وزير الخارجية المغربى جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ناصر بوريطة

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