محافظ قنا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة دشنا

قاد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، حملة مكبرة، لرفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين علي حرم شارع المركز وسط مدينة دشنا ، خاصة التي تتسبب في تعطيل حركة المارة، وتؤدي إلي حالة من التكدس والزحام.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كشرطة المرافق ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدة المحلية ، وبحضور أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، و المقدم طارق قنديل، نائب مأمور مركز دشنا.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم إنشاء مجمع تجاري حضاري علي مساحة ١٠٠٠ متر علي طريق مصر - أسوان الزراعى، يضم ٦٣ محل، تم إنشائهم خصيصا لنقل الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة بشارع المركز ، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وطالب محافظ قنا ، البائعين بالتقدم بطلبات للحصول علي محلات بذلك المجمع ، حتي يتسني لهم ممارسه أنشطتهم التجارية بشكل قانوني وتجنب الإزالة مرة أخرى، مؤكدا لهم بعدم السماح بعودة الباعة الجائلين بالشارع مرة أخرى.

وشدد الداودى، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الباعة الجائلين المتعديين على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

وأكد محافظ قنا ، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

كما شدد محافظ قنا ، على رئيس المدينة، بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تضمن عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى و إلتزامهم بالأماكن التى حددتها الوحدة المحلية، و التأكيد على استمرار تطهير الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد كل من يخالف ذلك، حفاظاً على البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضارى للمدينة.