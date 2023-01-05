أوكرانيا: لن نتفاوض مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، اليوم الخميس، إن أوكرانيا ترفض أي عمليات تفاوض مع روسيا.

وقال دانيلوف لقناة "أوكرانيا 24”، في تعليقه على اقتراح روسيا بوقف مؤقت لإطلاق النار: "لا مفاوضات مع موسكو".

كما رفض مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، مبادرة الرئيس الروسي بوقف إطلاق النار المؤقت على طول خط التماس في أوكرانيا.

وقال بودولياك: "على روسيا أن تغادر الأراضي المحتلة، عندها فقط ستبدأ هدنة مؤقتة، نحن لا نهاجم أرضا أجنبية ولا نقتل المدنيين وعلى روسيا مغادرة أراضينا".

وفي وقت سابق من اليوم، أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير.

وأمر بوتين، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار من الساعة 12.00 يوم 6 يناير إلى الساعة 24:00 يوم 7 يناير، على طول خطوط المواجهة في أوكرانيا.

ورفضت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، قائلة إنه لن تكون هناك هدنة حتى تسحب روسيا قواتها الغازية من الأراضي المحتلة.