إبراهيم عيسى: كتلة سلفية كبيرة تعمل في مجال الفن ويحرمونه

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية نتغافل عن أزمات أخرى شديدة الأهمية، وهي أزمة القوى الناعمة، مشيرة إلى أن هناك كتلة سلفية كبير تعمل في مجال الفن وتحرمه، وهناك الكثير من أصحاب الفكر السلفي في مجال الفن.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك فارق كبير بين نجاحات السينما في مصر والسعودية، مفيدا بأن السينما السعودية حققت 6.5 مليار جنيه إيرادات، بينما دور العرض السينمائي في مصر حققت 500 مليون جنيه إيرادات، كما أن مصر الآن في المركز الثالث في الانتاج التلفزيوني عربيًا.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن نصيب المواطن المصري في الثقافة 8 جنيهات، مؤكدًا أن قلعة السينما والفكر والثقافة تهدم في مصر، محذرا من استمرار سحب القوى الناعمة من مصر، مؤكدا أن القوى الناعمة تسحب بشراسة من المصريين.

https://youtu.be/ZbqyTyS1o0M