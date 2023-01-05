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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى شن حملات بالأسواق المختلفة، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع بمحلات بيع الأغذية.

 

وقال «محروس»، إن إدارة مراقبة الأغذية تواصل المرور المفاجئ على محلات بيع وتداول الأغذية، للتأكد من سلامتها وصلاحية المنتجات الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى إعلان أرقام للمواطنين للتواصل والإبلاغ الفوري عن أي مشكلة أو مخالفة، بجانب المتابعة اليومية من خلال غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية في الإدارات الصحية.

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في سياق متصل، أعلن «محروس»، تكليف مدير إدارة المستشفيات ومدير الرقابة والمتابعة، بمتابعة مخازن الأدوية الإقليمية، لضمان مدى توافر الأدوية والمخزون الاستراتيجى، منوهًا بوجود أرصدة تكفى 3 أشهر من الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

وأشار «محروس»، إلى متابعة أرصدة الأدوية بمستشفي حميات الخارجة، لمتابعة أدوية الطوارئ التي تم حصر النواقص منها، وتوفيرها فورًا بوجود اللجنة، والتشديد على عدم حدوث نواقص مستقبلًا، خاصة أن الأدوية متوفرة بالمخازن الإقليمية، بالإضافة إلى متابعة حالة الانضباط الإدارى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر الأدوية والأكسجين.وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة  الوادي الجديد، عدة ندوات علمية عن مواجهة سوسة النخيل الحمراء في إطار اهتمام المحافظة وتضافر الجهود للمكافحة المتكاملة، للحفاظ على المحصول الاستراتيجي للمحافظة وتوعية المزارعين لرفع الوعي لدى مزارعي النخيل بما يخص هذه الآفة.

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