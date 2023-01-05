جمبسوت لامع.. أروى تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى صورًا جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة.



وأطلت اروى بجمبسوت أسود لامع بأكمام مكشوفة، ومن الشيفون ومطرز بالأسود، واعتمدت علي الميكب الناعم، وأحمر شفاه باللون البنى، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها.



وأصدرت الإعلامية أروي أغنيتها الجديدة "قلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، وهى الأغنية التي كانت أروى قدمتها لأول مرة بحفلها الاخير في إكسبو دبي، وأصدرتها بشكل رسمي مع فيديو من الحفل.



"قلبي" من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، ومزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي.