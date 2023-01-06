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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد آدم لـ"حبر سري":الشغل مع عادل إمام حاجة تانية ومحمد صبحي ديكتاتور

صدى البلد

 

أكد النجم أحمد آدم، أن العمل مع الزعيم عادل إمام مختلف تماما خاصة وأنهم تجمعوهم علاقة صداقة من قبل المشاركة في فيلم المنسي، قائلا: "الشغل مع عادل إمام حاجة تانية وهو كان بيحبني قوي ولما عرفته على المستوى الانساني حبني أكثر وأنا من جمهوره".

وأضاف احمد ادم، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، "أن عادل إمام مع أصحابه بيشيل كل الحواجز وبيبقى في تواضع وبيطلب رفع الألقاب، وهو بيفيد كل اللي معاه وبيشوف الدائرة اللي حوله وهو محترف وفنان وانسان".

ورد أحمد آدم، على حقيقة ديكتاتورية محمد صبحي في أعماله، قائلا: "محمد صبحي مؤمن بديكتاتورية التنفيذ وديمقراطية الحوار، وهو من أعظم مخرجين الوطن العربي وعمل مسرحيات تفضل شغالة لـ30 و40 سنة وأفكارها عالمية يتفرج عليها أي حد، وهو بيبقى في دماغه تركيبه وشكل الضحك والموضوع وبيبقى لهم تركيبة صعب تخش تبوظها، وهي مش ديكتاتورية على قد ما هي أن الممثل جزء من الصورة مش الصورة كلها".https://youtu.be/LzudGDJ9ZsE

الزعيم عادل امام الوطن العربي محمد صبحي مسرح عادل إمام القاهرة والناس

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