تايمز: موافقة برلين على إرسال مركبات قتالية إلى أوكرانيا تحولًا كبيرًا في سياساتها

أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة أن موافقة برلين على إرسال مركبات قتالية مدرعة إلى أوكرانيا لصد العمليات العسكرية الروسية تمثل تحولًا كبيرًا في سياسات المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي ظل مترددًا في تزويد كييف بأسلحة ثقيلة وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى جر حلف الناتو إلى الحرب.



وذكرت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني) أن هذه الخطوة جاءت بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسليم "دبابات متطورة" إلى أوكرانيا.. وقال البيت الأبيض، بعد ذلك، إن ألمانيا والولايات المتحدة سترسلان مركبات قتالية مدرعة إلى أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تقدم دفعة كبيرة لقدرات كييف الهجومية.



وأضافت الصحيفة:" أن شولتز تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الخميس لتنسيق مواقف الحكومتين وأكد أن الولايات المتحدة وافقت على إرسال مركبات قتالية من طراز برادلي، بينما ستقدم ألمانيا مركبات مشاة قتالية من طراز ماردر وستنضم أيضًا إلى الولايات المتحدة في إرسال بطارية صاروخ باتريوت إلى كييف.



تعليقا على ذلك، قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ونائب شولتز ( في تصريح خاص للصحيفة)، إنه "قرار جيد".. مضيفا: " أنه منذ أن بدأت الأزمة مع روسيا، قمنا بتوسيع دعمنا بالتنسيق الوثيق مع شركائنا ومن المنطقي للغاية أن نتخذ هذه الخطوة الجديدة. أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي وعلينا مساعدتها".



وأعرب شولتز وبايدن في بيان "عن تصميمهما المشترك على الاستمرار في تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي الضروري لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة".وكجزء من هذا الجهد "تنوي الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية للمشاة، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردر. ويخطط كلا البلدين لتدريب القوات الأوكرانية على الأنظمة المعنية "، بحسب البيان.



وتابعت "فاينانشيال تايمز" أن الضغط على شولتز لتغيير موقفه تجاه إمداد أوكرانيا بالسلاح الذي تريده ازداد منذ أن وافق ماكرون على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات من طراز AMX-10s - وهي خطوة وصفها قصر الإليزيه في باريس بأنها أول تسليم للدبابات غربية الصنع إلى القوات المسلحة الأوكرانية.



وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات- حسبما نقلت الصحيفة البريطانية: "أُضطر شولتز على اتخاذ قرار على غرار تصرفات ماكرون ". من جانبه، قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" البريجادير جنرال بات رايدر: إن مركبات برادلي القتالية ستدرج في حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم الجمعة.