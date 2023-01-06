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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدمن مخدرات.. كشف هوية جثة شاب داخل حمام موقف سيارات في المنوفية

العثور علي جثة شاب
العثور علي جثة شاب في المنوفية

تمكنت مباحث مركز قويسنا في محافظة المنوفية من كشف غموض العثور علي جثة شاب داخل حمام موقف سيارات عمومي بمدينة قويسنا.

 

وتبين أن الجثة لشاب في أواخر العشرينات ويدعي " م.غ " 29 عاما ومقيم بمركز تلا حيث تم العثور علي جثمانه داخل حمام موقف القاهرة بمدينة قويسنا وبجواره سرنجة وآثار حقن في ذراعه ومبلغ مالي.

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كما تبين أن الشاب له معلومات جنائية ويبلغ من العمر 29 عاما.

 

وباستدعاء والده أكد أن نجله يتعاطي المواد المخدرة وسبق احتجازه في مستشفي لعلاج الإدمان ولكنه كان دائم تعاطي المواد المخدرة، موضحا أن يكون سبب الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

 

وكانت شرطة النجدة قد تلقت إخطارا بالعثور علي جثمان شاب داخل حمام عمومي بموقف قويسنا، حيث تم التحفظ علي الجثمان وتحرير محضر بالواقعة.

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