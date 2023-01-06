تطورات إصابة أحمد نبيل كوكا في الأهلي

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، حصل على راحة من المشاركة في المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة عقب الإصابة التي تعرض لها أمس خلال مباراة إنبي، مؤكدا أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب تمامًا.

وأشار «أبوعبلة» إلى إن طبيب الرمد الذي أجرى له فحوصات شاملة لقاع العين أوصى بمنحه راحة من المشاركة في المران لمزيد من الاطمئنان، على أن يشارك بعد ذلك في التدريبات بصورة طبيعية.

وتعرض كوكا للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة إنبي التي جمعت الفريقين أمس الخميس على استاد المقاولون العرب، وحسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون مقابل.