عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات إصابة أحمد نبيل كوكا في الأهلي

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، حصل على راحة من المشاركة في المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

 

وأوضح أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة عقب الإصابة التي تعرض لها أمس خلال مباراة إنبي، مؤكدا أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب تمامًا.

 

وأشار «أبوعبلة» إلى إن طبيب الرمد الذي أجرى له فحوصات شاملة لقاع العين أوصى بمنحه راحة من المشاركة في المران لمزيد من الاطمئنان، على أن يشارك بعد ذلك في التدريبات بصورة طبيعية.

 

وتعرض كوكا للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة إنبي التي جمعت الفريقين أمس الخميس على استاد المقاولون العرب، وحسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون مقابل.

الدكتور أحمد أبوعبلة النادي الأهلي ملعب مختار التتش بالجزيرة المقاولون العرب احمد نبيل كوكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الصحيفة الجنائية للفنانة منة شلبي بعد حكم حبسها عاما مع إيقاف التنفيذ؟..تفاصيل

الرز بـ12 والفراخ بـ35 جنيها.. مفاجأة في أسعار السلع وانخفاض ملحوظ|الدولة تتحرك

لم تكن الخيار الأول.. القيعي يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: عيد الميلاد المجيد مناسبة عطرة تجمعنا على حب الوطن والوحدة الأصيلة

وزيرة الهجرة: أبوابنا مفتوحة لكل مقترحات المصريين بالخارج

الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

دولة عربية تنتظر موجة سيول في هذا التوقيت ودعوات لتعطيل الدوام

وزير قطاع الأعمال العام يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

«لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي تستقبل 6 آلاف زائر في يومها الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض وكوارث صحية .. أضرار قلة شرب الماء خلال فصل الشتاء

بعد صورها الصادمة.. إطلالات تكشف عن أناقة نور

أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب.. تناولوها بطرق معينة

رقم خرافي.. سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

قرارات صادمة من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ