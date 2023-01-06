رئيس وزراء اليابان يتلقى دعوة لزيارة أوكرانيا

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تلقى دعوة لزيارة أوكرانيا من أندري يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني.



وقال ماتسونو - خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - "إن اليابان تقف إلى جانب المواطنين الأوكرانيين كما تتخذ الخطوات المناسبة بصفتها رئيس مجموعة الدول السبع هذا العام".



ونقل أندري يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغبة الأخير في زيارة رئيس الوزراء الياباني لأوكرانيا في الوقت المناسب.



وفي لقاء مع السفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا، أعرب يرماك عن تقدير كييف لتضامن اليابان في ظل العملية العسكرية الروسية.



كما أعرب رئيس مكتب زيلينسكي عن أمل كييف في استمرار التعاون مع مجموعة السبع، وقال إن الحوار المنتظم بين قادة مجموعة السبع وزيلينسكي هو أحد أكثر الوسائل فعالية للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود لمقاومة روسيا.



وأكد السفير الياباني، أن موقف بلاده الداعم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لم يتغير.



ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الياباني بزيارة الدول الأعضاء في مجموعة السبع بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار جولة دبلوماسية هامة قبيل القمة السنوية لمجموعة السبع المقررة في شهر مايو المقبل.