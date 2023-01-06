غرفة القاهرة التجارية: إقامة 4 شوادر بداية لمعارض أهلا رمضان

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة المستوردين، إن مجلس إدارة الغرفة اجتمع أمس، على مدار جلستين بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب المعنية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي للوصول للشكل النهائي لمعارض شوادر أهلا رمضان الخاصة بالسلع الأساسية.



وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم الاتقفاق علي البداية ب ٣ شوادر مع الإستمرار في العمل علي زيادة هذه الشوادر علي نطاق محافظة القاهرة بدون حد أقصي، آملين أن تنتشر هذه الشوارد في المناطق الأكثر إحتياجا.



وأشار عضو مجلس إدارة غرفه القاهرة التجارية إلي أن هذا يعتبر تعاون مجتمعي من التجار مع مستهلكي القاهرة، مبرهنين للدور المجتمعي للتجار آملين أن نمحو الصورة السلبية عن تجار مصر الشرفاء.



وأشاد أعضاء الغرفة ورؤساء الشعب بالدور العظيم للجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد الذي لا يبخل بجهده ووقته في دعم هذا المشروع الوطني .

وتقدم مجلس الادارة بخالص الشكر للمهندس إبراهيم محمود العربي بتحمله تكفلة مصاريف إقامة أول ثلاث شوادر في القاهره بالإضافه بتكفل اللواء صلاح العبد بتكلفة إقامة رابع شادر.



غرفة القاهرة تدعم اهلا رمضان

وأضاف قناوي، أنه تمت الموافقة ايضا علي تبدير إقامة معرض أهلا رمضان بأرض المعارض مدينة نصر والأستمرار في إقامته سنويا علي نفقة غرفة القاهرة.