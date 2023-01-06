ختام الدورات الطبية المتخصصة بمديرية صحة الإسكندرية

اختتمت مديرية الصحة الدورات الطبية التخصصية الثلاثة التى أقيمت بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة، والتى ضمت دورة حول "آلام البطن الحادة “، بمستشفى الجمهورية، ودورة حول “نزيف المستقيم” بمستشفى حميات الإسكندرية ودورة حول “الحفاظ على الأطراف فى حالة القدم السكري” بمستشفى رأس التين العام.

وكرم الدكتور "أشرف الإتربى" مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، والفريق المرافق له بتكريم الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة "ميرفت السيد" وكيلة المديرية للطب العلاجى والمشرفة على الدورات، والدكتورة "أمل البرنس" مديرة مستشفى حميات الإسكندرية، والدكتور "أحمد إبراهيم" مدير مستشفى الجمهورية العام، والدكتورة "إيناس العجمى" مديرة مستشفى رأس التين العام، كما تم تسليم شهادت حضور الدورة للمتدربين.

يذكر أن كل دورة استمرت لمدة خمسة أيام وحضرها 25 متدربا من الأطباء والتمريض وحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الإسكندرية واستشاريى وزارة الصحة