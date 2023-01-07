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رئيس التحرير
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تعليم

ظاهرة فلكية تظهر ليلا.. القمر يجاور نجم عملاق برتقالي أكبر من الشمس

القمر يجوار نجم عملاق
القمر يجوار نجم عملاق برتقالي أكبر من الشمس

تشهد سماء مصر الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن القمر يقترن مع النجم بولوكس في برج الجوزاء (التوأمان) اليوم وغدا الموافق8-7 يناير حيث نراهم متجاورين في السماء.

وصرح الدكتور أشرف تادرس، بأن القمر يقترن مع النجم بولوكس في هذا اليوم، يقترن القمر مع النجم Pollux في برج الجوزاء (التوأمان) بعد غروب شمس يوم 7 يناير ، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي 8 يناير، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل، عند دخول الليل، وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.

مناظر بديعة في السماء.. خريطة الظواهر الفلكية خلال يناير 2023

بدر الذئاب الجائعة .. أول قمر مكتمل في عام 2023

واوضح أستاذ الفلك، أن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، من الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالنظام الشمسي يدور حول النجم بولوكس عام 2006.

أكد استاذ الفلك، أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ونوه تادرس، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو، وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

قمر الذئاب الجائعة|يبلغ لمعانه 100 % تقريبا ... يظهر الآن بسماء مصر

وعلي جانب آخر تشهد سماء مصر، الآن، ظهور أول بدر للقمر في عام 2023، والمعروف بـ “قمر الذئاب الجائعة”، وهو أحد الأقمار الكاملة الـ12 الكاملة التي ستحدث هذا العام، فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير، وأعلن عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: أنه يظهر قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 6 يناير ويبلغ لمعانه 100 % تقريبا، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب عند شروق الشمس في صباح اليوم التالي 7 يناير.

واضاف الدكتور تادرس، أن  القمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل،  وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع ادراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذين اليومين.

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