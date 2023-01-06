تعاطي كوكايين.. تسريبات مثيرة من مذكرات الأمير هاري تهز عرش المملكة المتحدة

أثار انتشار بعض المقتطفات من مذكرات الأمير هاري أمس الخميس ضجة واسعة في المملكة المتحدة وخارجها. وجاءت في هذه التسريبات تفاصيل مثيرة تشمل عراكا عنيفا بين الأميرين هاري وشقيقه ويليام.

بالإضافة إلى كشف هاري لتعاطيه الكوكايين وقتل 25 "مقاتلاً معادياً" في أفغانستان. فيما التزم قصر باكينجهام الصمت بشأن هذه المعلومات، كما كان الحال بعد الاتهامات التي وردت في السلسلة الوثائقية التي بثتها نتفليكس الشهر الماضي.

وأصبحت الملكية البريطانية في عين الإعصار مجددا بعد تسريبات أخرى لمذكرات الأمير هاري. فبعد شهر من بث فيلم وثائقي نتفليكس عن هاري وزوجته ميجان من دون أي تصريحات صادمة، تأتي هذه التسريبات لتنم عن معلومات مزعجة إضافية للعرش البريطاني، قبل النشر المرتقب لكتاب مذكرات هاري الثلاثاء المقبل بعنوان "Spare".

وحصلت وسائل إعلامية عدة على نسخ من الكتاب قبل موعد النشر المرتقب، لا سيما بعدما طرحته مكتبات إسبانية للبيع عن طريق الخطأ.

وتلته مقتطفات انتشرت بالجملة أثارت الدهشة، مثل تلك التي تروي مشاركة الأمير هاري الدموية في معارك بأفغانستان، إلى تفاصيل محرجة بخصوص تعاطيه الكوكايين أو فقدان عذريته وغيرها.

ولعل الصدمة الرئيسية تمثلت فيما نشرته صحيفة "ذي جارديان" عن اتهام دوق ساسكس لشقيقه الأمير وليام، وريث العرش، بطرحه أرضاً خلال مشادة عنيفة بينهما العام 2019 بشأن ميجان التي كان هاري قد تزوجها قبل عام من الواقعة.

ووفق الصحيفة البريطانية، بعد حوار محتدم بين الشقيقين، قال هاري إن أخاه وليام "أمسك بي من الياقة، ومزق قلادتي، وطرحني أرضاً". وأوضح هاري أن شقيقه وليام "اعتذر" في وقت لاحق عن تصرفه.

من جهته، التزم قصر باكينجهام الصمت بشأن هذه المعلومات، كما كان الحال بشأن الاتهامات التي وردت في السلسلة الوثائقية التي بثتها نتفليكس الشهر الماضي، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وألقى الزوجان باللائمة على العائلة الملكية لعدم حمايتهما، كما اتهم هاري شقيقه بـ "الصراخ" عليه عام 2020 بحضور الملكة إليزابيث الثانية.

من جانبها، نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية مقطعاً اعترف فيه هاري بتعاطي الكوكايين، وكشفت أيضا أنه تم ثنيه وشقيقه وليام عن طلب إعادة فتح التحقيق في وفاة والدتهما ديانا.

ودائما وفق صحيفة "ديلي تلغراف"، يؤكد هاري في مذكراته أيضا أنه قتل 25 "مقاتلاً معادياً" أثناء مشاركته في المهام العسكرية في أفغانستان، من دون أي ندم أو تباه.