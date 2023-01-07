عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل هناك علاقة بين قبول التوبة والبكاء .. 4 شروط تجعلها نصوحة

قبول التوبة
قبول التوبة

هل هناك علاقة بين قبول التوبة والبكاء؟ سؤال يشغل ذهن الكثيرين، خاصة ما يتعلق بتكرار الذنب، وحكم أداء صلاة التوبة في جوف الليل والصباح.

هل هناك علاقة بين قبول التوبة والبكاء؟

قالت دار الإفتاء في جوابها إن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده لطيف بهم؛ قال تبارك وتعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53]؛ فالله تعالى واسع المغفرة، فإذا تاب العبد إلى ربه ورجع قبل الله تبارك وتعالى توبته حتى لو ارتكب أشنع الخبائث؛ لأن رحمته وسعت كل شيء في الأرض وفي السماء؛ قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].

وتابعت الإفتاء: الكافر إذا تاب إلى ربه وأسلم قبل الله تعالى توبته؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: 38]؛ فمن باب أولى إذا ارتكب المسلم معصية كبيرةً أو صغيرة ثم تاب إلى ربه قبله الحق تباركت أسماؤه، وباب التوبة مفتوح لن يُغلق أبدًا إلا بعد أن تصل الروح إلى الحلقوم. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [النساء: 17 - 18].

الحب في الإسلام .. علي جمعة يكشف عن 3 منازل لأعلى مظاهر الإيمان

دعاء الجمعة الأولى في العام 2023 للرزق.. 4 كلمات لا تغفلها وقت الإجابة

ولفتت إلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ اللهَ يَقْبلُ تَوبةَ الْعَبدِ مَا لم يُغَرْغِر» رواه أبو داود وابن ماجه، وليس ذلك فحسب بل إن حسنت توبة الإنسان؛ فإن الله عز وجل في علاه يبدلها له حسنات؛ لقوله في سورة الفرقان في صدد الحديث عن صفات عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: 68: 70]؛ فالتوبة إن حسنت فهي مقبولة بإذن الله تعالى ورحمته.

فيما أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن أي توبة سواء كانت نصوحًا أو لم تكن، لها شروط، وكذلك لها درجات تتفاوت من شخص لآخر، موضحا أنه لا يمكن أن تكون التوبة توبة، إلا إذا تحققت فيها هذه الشرائط، وهي «الندم والتحسُر، والإقلاع والترك، ثم عقد العزم على عدم العودة وقطع طريق الرجوع لتلك المعصية».

وأضاف أن التوبة درجات، والناس تتفاوت فيها وإن اشتركوا في أصل تحقيق التوبة، لكن قيام الذل والانكسار والندم ودرجة الالتزام وتذكر الإنسان أنه لم يأخذ صك توبته، فكلها معاني تتفاوت بين الناس، ويكون بين الإنسان وأخيه كما بين السماء والأرض في درجة تحقيق التوبة.

صلاة التوبة

واستدلت دار الإفتاء في بيان مشروعية صلاة التوبة، بما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ»، ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 135] أخرجه الترمذي في "سننه".

وأكدت أن هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة التوبة، وهي مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة، فيستحب للمسلم إن وقع في المعصية أن يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما بأن يستحضر قلبه ويخشع لله تعالى، ثم يستغفر الله، فيغفر الله تعالى له، وعليه كذلك أن يحقق شروط التوبة بأن يندم على المعصية ويعزم على عدم العودة إليها، وإن كانت تتعلق بحق آدمي رده إليه.

التوبة قبول التوبة هل هناك علاقة بين قبول التوبة والبكاء تكرار الذنب دار الإفتاء صلاة التوبة مشروعية صلاة التوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

موضوعات متعلقة

دعيا إلى تجاوز أزمة «ارتفاع الأسعار» ومحاربة الاحتكار وتغيير الثقافة الاستهلاكية.. الأزهر والأوقاف يحذران من استغلال الأزمات

استثمروها ببلادكم| شومان للأغنياء : فلوسكم اللي في جيبكم من خير الوطن

لا تظنوا تلاعبكم شطارة| خطيب الأزهر للتجار الجشعين : احذروا من غضبة الله

الحب في الإسلام .. علي جمعة يكشف عن 3 منازل لأعلى مظاهر الإيمان

77 عاما من العطاء.. الإمام الطيب وهب حياته لخدمة الإنسانية ونشر قيم السلام

ما حكم إخراج الزكاة في صورة منتجات مصنعة ؟ .. علي جمعة يجيب

دعاء الجمعة الأولى في العام 2023 للرزق.. 4 كلمات لا تغفلها وقت الإجابة

77 عاماً في حياة الإمام الطيب| عزز عالمية الأزهر الشريف .. دعم قضية التَّقارب الإنساني بين الأديان.. واستعاد دور كبار العلماء في تجديد الخطاب الديني

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية..والعقود الآجلة تسجل 1869.70 دولارا للأونصة

أفضل 20 دعاء لمن عليه امتحان.. تساعده على المذاكرة والحفظ بسرعة

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

سكان عمارة السكة الحديد ببني سويف: عايزين يطفشونا واحنا مسنين وأصحاب إعاقات

طرح موديل 2023 في مصر .. سعر ومواصفات فينوتشيا ستار الرياضية

اللواء أشرف عطية يحصل على جائزة أفضل محافظ على مستوى العالم العربى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست لبشر.. لغز العثور على 9 جماجم ملفوفة بالكتان في مقبرة مصرية قديمة

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

تمثال إله نوبي في السودان..آثار أفريقيا في مأزق ولا تجد من يكتشفها

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ