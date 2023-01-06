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رئيس التحرير
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تعليم

خبير يوضح أبرز مكاسب استقبال مصر لأكبر مكتبة عائمة بميناء بورسعيد

المكتبة العائمة ببورسعيد
المكتبة العائمة ببورسعيد

وصلت إلى ميناء بورسعيد السياحى المكتبة العائمة "لوجوس هوب" "MV LOGOS HOPE"، والقادمة من ميناء بيروت والمقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب فى العالم، وذلك بالزيارة الثانية بعد توقف دام أكثر من 12 عامًا.

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وفي هذا السياق، عبرت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، عن سعادتها باستقبال أكبر مكتبة عائمة في العالم بميناء بورسعيد، لدورها الفعال والمهم في حياة الطلاب والدارسين والباحثين فتعتبر المكتبة بمثابة البيت الذي يذهبون إليه للتعرف عن العلوم المختلفة والبحث في الكتب.

وقالت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، "نحن فى الواقع أمام قضية مركبة لا تهم بلدا عربيا لوحده، بل العالم العربى بأكملة، ثقافة القراءة رهان مجتمع المعرفة فى العالم، لانها غذاء وعلاج فى آن واحد، لأنه يستحيل بناء مواطن من دون تمكينه من القراءة وسبل الوصول إلى المعرفة والعلم.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن السفينة تزور موانى الدول لعدة أسابيع في كل مرة تفتح الممرات لمئات بل وآلاف الزوار كل يوم. وتقدم معارض للكتب لأكثر من 60 ألف عنوان كتاب، معظمها باللغة الإنجليزية، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات للكبار والأطفال، بما في ذلك العلوم والرياضة والفنون واللغات ، مما يوفر للعديد من الزوار أول فرصة لهم على الإطلاق للاختيار من بين مجموعة واسعة من المؤلفات عالية الجودة.

وكشفت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، اهمية مشاركة مصر بأكبر مكتبة عائمة بميناء بورسعيد، وهي كالاتي:

-تشجع الطلاب على القراءة والإطلاع وأن يستفيدوا من مصادر الكتب المختلفة.

-تدعم العلاقات الثقافية والإجتماعية بين جميع الدول.

-تيسير وتسهيل وسائل البحث علي الدارسين وذلك بتوفير المعلومات التي يحتاجونها.

-تنظم مجموعات المكتبة الفهارس الخاصة بالكتب واللوحات الإرشادية داخل المكتبة.

-دور فعال في حياة الأسرة وخاصة الطفل الذي تنغرس فيه كل القيم منذ البداية بإطلاعه على الكتب فهي تتعامل مع كافة طبقات المجتمع.

-غرس القيم في نفس الأطفال وتجعلهم يتعاملوا بشكل جيد مع المؤسسات المجتمعية.

-تكسب المكتبة الطفل إهتمامات جديدة وتنمي وعيه الإجتماعي.

-تنمي الجانب الثقافي لدى الفرد كما ينشأ الطفل ميالا لحب النظام والإلتزام.

-تجعل الطالب قارئ جيد منذ صغره وذلك أساس النجاح.

ونظمت محافظة بورسعيد احتفالية على رصيف الميناء السياحى بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ، ومديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور هالة عبد السلام، وحمل الأطفال أعلام مصر، وردود عبارات ترحيبية بلغات مختلفة، بينما قدمت فرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمى، عدد من الفقرات الاستعراضية، فى ظل تفاعل كبير من ركاب المكتبة العائمة.

ورست السفينة بميناء بورسعيد السياحى لتبقى 20 يومًا، لتغادر الميناء فى 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

وتفتتح السفينة معرضها العائم لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبى القراءة فى الفئات العمرية بين 13 أو 65 عامًا، نظير رسم رمزى لزيارة السفينة والمشاركة فى فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عامًا، و"قادرون باختلاف" فيمكنهم الدخول إلى السفينة بشكل مجانى، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًّا طوال مدة المعرض.

ويبلغ عدد الفريق بالسفينة أكثر من 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، ويبلغ طولها 132 مترًا، وتحتوى المكتبة العائمة على أكثر من 50 ألف عنوان لكتاب، فضلًا عن عروضًا تفاعلية وفعاليات فنية وثقافية.

المكتبة العائمة لوجوس هوب ميناء بورسعيد السياحى ثقافة القراءة المعرفة والعلم الطلاب الكتب

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