لطلاب حقوق عين شمس.. تعرف على محظورات لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 – 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وفى هذا السياق، أعلنت كلية الحقوق عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2022 / 2023 بالكلية.

محظورات لجان الامتحانات بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 – 2023 وهي كالآتي:

- يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان

- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.

- يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أداء الامتحان.

- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.

، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

وقالت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "استمرار انعقاد الامتحانات وفقا للجداول المعلنة سلفا، وتلتمس العذر من أبنائها الذين سوف يؤدون الامتحانات يوم الأحد القادم، حيث يترتب على أى تأجيل امتداد الامتحانات إلى إجازة منتصف العام، وكل عام ونحن جميعا بخير وصحة وسلام، وسوف يتم مراعاة ذلك فى الامتحانات المستقبلية.

واكدت ادارة الكلية ان الامتحانات تُعقد يوم الاحد الموافق 8 يناير 2023 كما هي بالجدول ولا يوجد اي تأجيل للامتحانات.

وشدد الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

وأضاف عميد الحقوق الآداب جامعة عين شمس، أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة، حيث قامت سيادتها بوضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.