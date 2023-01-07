حبس عصابة الاتجار في النقد الأجنبي غير المشروع بالقاهرة

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك

وكان قد نجح رجال المباحث في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين وسيدة- لأحدهم معلومات جنائية "يحملون جنسية إحدى الدول" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين ، وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 3 هاتف محمول).

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم غير المشروع وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها تحوى محادثات بينهم تفيد قيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.