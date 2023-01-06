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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناعة: متحور يوم القيامة قد يصيب الملايين في يوم واحد

صدى البلد

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، سبب إطلاق اسم يوم القيامة متحور كورونا الجديد وأبرز المعلومات عنه.

وقال الحداد خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:" المسمى ليس طبيًا أو علميًا، ولكنه مسمى صحفي فقط، أطلق على المتحور بسبب زيادة نسبة الإصابات".

وأضاف:" المتحور الجديد قادر علي اصابة الملايين في يوم واحد، متابعا:"التقارير تؤكد أيضًا أنه رغم زيادة الإصابات الكبيرة بالمتحور الجديد، إلي نسبة الوفيات لا تتعدى 1% أو 2%".

وأشار إلي أن  الوضع في مصر مستقر، ناصحًا من مر 6 أشهر على حصوله على لقاح كورونا، أن يحصل على جرعة تنشيطية.


 

الحساسية والمناعة قناة المحور لقاح كورونا أمجد الحداد لقاح كورونا

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