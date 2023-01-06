في أحدث جلسة تصوير.. دنيا بطمة تطل على جمهورها بالأسود

خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة، لأحدث جلسة تصوير ونشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وخطفت دنيا بطمة، الأنظار بإطلالة ملفته مرتدية فستان قطيفة باللون الاسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياج ناعم وتسريحة شعر كشفت عن ملامحها وأبرزت جمالها.







أحدث أعمال دنيا بطمة

أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.



وقدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة أغنية تحمل عنوان "حب المصالح"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي.



وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.