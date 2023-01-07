أحمد آدم لـ حبر سري: مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها ورمت طوبتى

أكد الفنان أحمد آدم، أن والدته لم تغيب عنه للحظة واحدة، وصورتها ما زالت موجودة على شاشة هاتفه المحمول، موضحا أنها توفيت وهي صغيرة وحملت جميع أسراره.

وأضاف الفنان أحمد آدم، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها كانت قاسية عليه بسبب مشاكلة المتكررة في الصغر، إلا انه افتقدها في فترة صعبة من حياته في مرحلة الثانوية، ولم يستوعب أنه لن يتحدث معها مرة أخرى، إذ أنها أحبته أكثر من أي شخص أخر.

وعن خيانته لزوجته، قال: "مراتي قفشتني وأنا بخونها.. قالتي لو قفشتك مش هكمل معاك"، ولكنها تسامح كثيرًا على العديد من المواقف المختلفة ورمت طوبتى"، مؤكدا أنه يعترف لها على كل المواقف الحياتية اليومية.

