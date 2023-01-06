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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت هقتحم غرفتها .. تصريح صادم من أحمد آدم يخص منة شلبي

احمد ادم ومنى شلبي
احمد ادم ومنى شلبي

تحدث الفنان أحمد آدم عن عمله مع الفنانة منة شلبي خلال الجزء الثاني من حلقته في برنامج حبر سري.

وقال أحمد آدم عن عمله مع الفنانة منة شلبي في "فيلم هندي"، بعدما وجهت إليه المذيعة سؤالا عما جرى في الكواليس، خصوصا أن كلاما كان تردد على لسان منة شلبي أعلنت فيه أنها أخطأت بالعمل مع أحمد آدم.

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وقيل أيضاً إنها كانت تبكي وتقول "استاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت مع الراجل ده".

وأوضح أنه في حال سمع ما ذكرته لكان سيقتحم غرفتها ليخبرها قائلا "على فكرة أنا اللي ندمان إني شغال معاكي".

يأتي هذا التصريح بعد الحكم علي الفنانة منة شلبي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وغرامة ١٠ الاف جنية لاتهامها بحيازة وتعاطي مخدرات.


الحكم على منة شلبي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة الفنانة منة شلبي؛ بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامها بحيازة وتعاطى مواد مخدرة، وذلك عقب ضبطها من قبل موظفى الجمارك بالميناء الجوى، أثناء إنهائها إجراءات دخولها إلى البلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية.
منة شلبي :

فجر محامي الفنانة منة شلبي مفاجأة أثناء مرافعته أمام المحكمة قبل صدور الحكم عليها بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيها بتهمة المخدرات.

وقال المحامي محمد بهاء أبو شقة، إن الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي تعاني من الزهايمر وتتواجد ابنتها بجوارها طوال الوقت لرعايتها.

وتعرضت الفنانة زيزي مصطفى للعديد من الأزمات الصحية مؤخرا وتبلغ من العمر 74 عاما، واختفت عن الأنظار والأضواء منذ فترة طويلة بسبب حالتها المرضية.

وكان آخر ظهور للفنانة زيزي مصطفى»، عام 2017، خلال استضافتها في برنامج «بالألوان الطبيعية»، على قناة دريم، وقالت أنذاك: «عملت 15 عمرة وحجت مرتين وذهبت إلى القدس، وخلعت الحجاب بناءً على نصيحة الطبيب بعدما بدأ شعري يتساقط وأحسست بصداع، وبعدها خلعته».

اشتهرت الفنانة زيزي مصطفى كراقصة، وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها واحدة بواحدة مع الفنان عادل إمام، واعتزلت الرقص وارتدت الحجاب لسنوات طويلة قبل اختفائها تماما، وكان آخر أعمالها فيلم وش إجرام مع محمد هنيدي.

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