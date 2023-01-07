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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

6 ليالي عرض لـ خطة كيوبيد قبل إنتهاء الموسم الشتوي

خطة كيوبيد
خطة كيوبيد

بعد انتهاء ٨٤  ليلة عرض متتالية  تختتم مسرحية خطة كيوبيد موسمها الستوي الحالى بعد 6 أيام فقط  ، حيث حقق العمل نجاحاً ملحوظاً.

 

وكان قد  حضر العرض العديد من نجوم الدراما والمسرح والنقد علي رأسهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والمخرج علي إدريس والمخرج خالد جلال و الناقد طارق الشناوي واستضافته الاعلامية مني الشاذلي  .


"خطة كيوبيد" بطولة عبدالمنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور احمد امين، اضاءة ابو بكر الشريف، ازياء رباب البرنس، تنفيذ ديكوروازياء مي كمال، موسيقي تامرعبدالمجيد، مساعد مُخرج تحت التدريب ياسمين على، يوسف هاني ، مساعد إخراج دعاء حسين، مُخرج منفذ نور محى فهمى، تأليف واشعار عبدالله الشاعر، اخراج احمد فؤاد.

وكان قد أكد أحمد فؤاد، مخرج مسرحية "خطة كيوبيد"، أن اختيار طاقم العمل المناسب لآداء المسرحية كانت المهمة الأصعب، مضيفًا: كنت أبحث عن فنانين لديهم القدرة على تنفيذ الفكرة، كنت محتاج 4 ممثلين قادرين على تقديم خلطة درامية كوميدية، تلك النوعية من الفنانين تمثل عملة نادرة في المجال الفني.

وأضاف فؤاد، خلال استضافته ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن اختياره لآلة الكمان لتكون مصاحبة لآداء الممثلين بالمسرحية جاء بسبب أن الكمان لديها كل الأفكار وتمثل روح المسرح، مشيرًا إلى أن عازف الكمان كان يقوم بالعزف خلال المسرحية وليس تسجيل لصوت الآلة.

ومن جانبها أعربت الفنانة أمنية حسن، أحد أبطال العمل المسرحي "خطة كيوبيد"، عن سعادتها بالاشتراك في العمل مشيرة إلى أن "خطة كيوبيد" هي حكايات الأسرة المصرية في جميع العصور.

فيما أكدت الفنانة عبير فاروق، أحد أبطال المسرحية، أن "خطة كيوبيد" تناولت العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار كوميدي تراجيدي، في محاولة لعلاج مشكلات الزواج والانفصال.

خطة كيوبيد مصر المسرح العربي حديث القاهرة منى الشاذلى طارق الشناوى القاهرة والناس

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