مرحبًا بك في قلعة البطولات.. رسالة من علي معلول لنجم الأهلي الجديد.. فيديو

وجه التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى محمد الضاوي "كريستو"، لاعب الفريق الجديد بعد انضمامه للقلعة الحمراء، بداية من الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، انضمام محمد الضاوي "كريستو"، لاعب النجم الساحلي التونسي، إلى صفوف الأهلى، لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وجاء ذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، واجتياز اللاعب الكشف الطبي الذي أجراه مساء اليوم.

رسالة معلول

وقال علي معلول، في رسالة نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعرف يا أخويا أنها رحلة طويلة، لكن سوف تكون رحلة ممتازة من سواحل تونس الحبيبة إلى الجزيرة".

وواصل التونسي معلول، قائلًا: "هنا كل شئ مختلف، التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء، هنا المكان الذي ستحقق فيه أحلامك وتعيش أجمل اللحظات وتشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي".

وأتم الظهير الأيسر لنادي الأهلي، رسالته، قائلًا: "كريستو.. مرحبًا بك في النادي الأهلي قلعة البطولات.. فخر الأمة .. نادي القرن".



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