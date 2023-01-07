قيمته مرتفعة.. الصراع يشتعل بين الأهلي والزمالك والصفقة مازالت قيد الانتظار

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن ازدياد الصراع بين الأهلي والزمالك على اللاعب مروان عطية لاعب الإتحاد السكندري.

وقال فايق خلال برنامجه جمهور الثالثة الذي يقدمه على قناة اون تايم سبورت 2، أن مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مازال لا يعرف موقفه من الانتقال سواء للأهلي ام الزمالك.

قيمته عالية

وأضاف فايق أن، الأهلي يتفاوض بقيمة مالية عالية ولكن مازال التردد سائد حيث أن علاقة الزمالك برئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد محمد مصيلحي قوية ويوجد مفاوضات بشكل مكثف لضم اللاعب.

وتابع: اللاعب يتعامل باحترافية ولم يبدي رأيه حتى الآن في رغبته للأهلي ام الزمالك، وهذا يزيد من قيمته المالية.

وأكمل: الوضع في صالح محمد مصيلحي ونادي الاتحاد، سيتلقى مبلغ كبير مقابل اللاعب سواء من الأهلي او الزمالك وقد تتخطى ارقام لاعبين محترفين.

وأشار فايق إلى أن، اللاعب يسير بشكل جيد للغاية منذ ظهوره في بطولة الدوري الممتاز، وهذا ما جعل الصراع كبير عليه من الأهلي والزمالك.