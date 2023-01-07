بعد 6 أشهر من تعيينه.. الرئيس التونسي يقيل والي صفاقس

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة والي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية.

في غضون ذلك، أعلن سعيد أيضا إقالة وزيرة التجارة. ومن دون أن تعطي أسبابًا محددة، أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".

والرابحي بن حمزة التي عينت وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات في تنوفمبر 2021، هي أول عضو في حكومة نجلاء بودن يقيلها سعيد.

كذلك، قرر سعيد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عينه في يونيو 2022.

تشهد صفاقس، المدينة الصناعية الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجًا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يهدد الصحة العامة.

وتعرّضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.

وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخم المتسارع (حوالى 10 % في عام خلال ديسمبر).