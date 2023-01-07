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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجديد للكونجرس الأمريكي يتعهد بتحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا كيفن مكارثي

تعهّد رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا كيفن مكارثي، اليوم السبت، بالعمل على تحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين الأمريكيين، مؤكدا التزامه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها وليس الحزب أو الكونجرس فقط. 


وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب - في أول خطاب له؛ حسب ما نقل تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن المجلس سيلتزم بوقف إنفاق واشنطن المسرف وتخفيض سعر منتجات البقالة وأسعار الغاز والسيارات والمنازل وكبح الدين الوطني المتزايد، بالإضافة إلى خفض تكلفة الطاقة على الأسر وخلق وظائف بمرتبات جيدة.


وأضاف أن المجلس سيعمل على تمرير مشروعات قوانين لإصلاح مشكلات البلاد الموروثة بدءا من الحدود الجنوبية إلى سياسات الطاقة ومشكلات التعليم. كما سيتم إنشاء لجنة من الحزبين لدراسة كيفية استعادة مئات الآلاف من الوظائف التي ذهبت إلى الصين لكي تتمكن بلاده من الفوز بتلك المنافسة الاقتصادية. 


وأكد مكارثي أن المجلس سيستخدم كافة سلطاته للقيام بواجباته، متعهدا بتمثيل والدفاع عن دافعي الضرائب وألا يتم تجاهل أي أزمة ومؤكدا على أهمية العمل الجاد واستعادة الثقة داخل البلاد. 
يشار إلى أنه تم انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب بعد إجراء 15 جولة تصويتية

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