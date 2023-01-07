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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تتضمن مدرعات "برادلي" وصواريخ "تو"

صدى البلد

أعلنت الإدارة الأمريكية أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تتضمن 50 مدرعة برادلي مع 500 صاروخ تو الخاص به.
وقالت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا، إن مركبات برادلي ستعزز قدرات أوكرانيا على إجراء مناورات معقدة في جميع الظروف الجوية ومختلف التضاريس وخاصة في جنوب وشرق البلاد.
وأضافت كوبر - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/، - أن برادلي هي مركبة مجنزرة توفر قوة نيران مركبة ومقاومة للدروع، مشيرا إلى أن تلك المدرعات تكمل ما التزم به حلفائنا من مركبات مدرعة.
وأشارت إلى القوات الأوكرانية ستحتاج إلى عمليات تدريب معقدة حتى تصبح قادرة على تشغيل مدرعات برادلي، قائلا إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر لاستكمال عملية التدريب وحصول أوكرانيا على هذه القدرات الجديدة، مضيفة أنه سيتم إضافة تدريبات على عربات برادلي إلى برنامج التدريب الموسع الذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر والذي سيمكننا من تدريب كتيبة عسكرية دفعة واحدة، أي ما يوازي 500 جندي شهريا.
وأوضحت أنه إضافة إلى مدرعات برادلي تشمل الحزمة عربات لنقل الجنود وعربات مضادة للألغام وأخرى هانفي ومدافع هاوتزر ومدفاع موجهة وقذائف موجهة وقذائف مورتر وذخائر لراجمات هايمرز وصواريخ رم للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات والمدرعات والآليات للرؤية الليلية وبنادق القنص.
وبلغت حجم المساعدات العسكرية - التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم - نحو 25 مليار دولار.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا ودول مجاورة لها بأكثر من 3.75 مليار دولار.
وفي المقابل، أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك بأن القوات الروسية نقلت 300 طفل من مناطق دونيتسك ولوهانسك إلى موسكو "للعلاج".
وقالت الإدارة العسكرية في منشور على تيليجرام -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "يُلاحظ أن فرقًا متنقلة من الأطباء الروس أجرت فحوصات طبية للفتيان والفتيات في كل بلدة تقريبًا من منطقة لوهانسك المحتلة في الخريف الماضي. وتم إرسال 300 منهم إلى مستشفيات موسكو". 
وأكدت الإدارة أن الأطفال والآباء لم تكن لديهم أدنى فكرة عن "حالتهم الصحية الخطيرة" قبل وصول القوات الروسية.
وأضافت الإدارة "من الصعب تخيل عدد الأطفال من المنطقة الذين تم ترحيلهم إلى مستوطنات أخرى في الاتحاد الروسي بحجة دخول المستشفى".
يذكر أن الروس نقلت حوالي ألفي طفل من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي لقضاء "عطلة رأس السنة الجديدة".
 

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