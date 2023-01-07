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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم يرحموه.. منع طالب مريض بالسكر من دخول الحمام بجامعة الزقازيق.. تفاصيل

الطالب صاحب الشكوي
الطالب صاحب الشكوي

تم منعي من دخول الحمام رغم اني مصاب بمرض السكر من الدرجة الأولي وعندما طلبت من المراقب الذهاب إلي الحمام قال لي اجلس مكانك وهات ما يثبت أنك مريض وعندما قمت بإخراج هاتفي المحمول من أجل ان أعرض عليه التحاليل أتهمني بأني اقوم بالغش وتم عرضي علي دكتور المادة وأتهمني بأني أقوم بالغش مستخدما هاتفي المحمول وبعد معاناه تم السماح لي بالذهاب الي الحمام والعودة مرة أخري لأداء الإمتحان ولكن كان التركيز إختفي تماما وقمت بتقديم شكوي  لعميد كلية الحقوق من أجل إنصافي.. بهذة الكلمات أكد فارس أشرف السيد أحمد الطالب بالفرقة الثانية بكلية حقوق جامعة الزقازيق حديثة لموقع صدي البلد..

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وأكد فارس أشرف أن الواقعة وقعت يوم أداء إمتحان مادة "تاريخ القانون المصري"  يوم الإثنين الماضي حيث شعر بحاجته الي دخول الحمام لقضاء حاجته لأنه مصاب بمرض السكر من الدرجة الأولي ويستطيع السيطرة علي نفسه وبالفعل طلب من المعيد مراقب الإمتحان الذهاب الي الحمام لكنه رفض تماما قائلا غير مسموح لأحد الذهاب الي الحمام خلال الإمتحان وعندما أبلغته أني مريض سكر كان رده علي نفس الرد وبعد محاولات عدة أتي الي وقال لي "معاك ما يثبت انك مريض"؟ وعندما أخبرته اني بالفعل معي ما يثبت طلب مني رؤيته.

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واستكمل “فارس”: كانت صورة التحاليل معي علي الهاتف وبمجرد دخولي الإمتحان أقوم بإغلاق هاتفي المحمول او عمله علي الوضع الطيران وعندما طلب مني المعيد ان اريه التحاليل قمت بإخراج هاتفي وتشغيله وهنا إتهمني بأنني اقوم بالغش مستخدما هاتفي المحمول فطلبت منه ان يقوم بإحضار أمن الدور لعرض الموضوع رسميا ولكنه قام بإخراجي وإنزالي الي الطابق الأرضي وخاصة انني أقوم بأداء الإمتحان في الطالبق الثاني.

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وأشار "فارس" إلى أنه بمجرد نزولنا الي الطابق الأرض تبين وجود أحد الدكاترة وغالبا انه كان دكتور المادة التي أقوم بأداء الإمتحان بها وقام المعيد بعرض الموضوع علي غير الحقيقة علي الدكتور ولكني قمت بعرض الواقعة كما حدثت وبعد معاناه معهم تم السماح لي بالذهاب الي الحمام من أجل قضاء حاجتي.

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وأكد الطالب أنه عقب عودته من الحمام والذهاب الي الإمتحان وبعد ماحدث من المعيد كان التركيز تلاشي نهائيا وأصبح لا أستطيع التركيز في أداء الإمتحان وقدم شكوى الي الدكتور عميد كلية الحقوق جاء بها كافة تفاصيل الواقعة ومن المقرر ان اقوم بتقديم شكوى أخري الي الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق من أجل إنصافي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعيد ومن تسبب لي بإحراج امام كافة زملائي خلال الامتحان.

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جامعة الزقازيق الزقازيق مريض مرض السكر القانون المصري

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