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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يخسر من فياريال في الدوري الإسباني

صدى البلد

خسر ريال مدريد أمام مضيفه فياريال بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وكان كوكيلين قريبًا من التسجيل لـ فياريال في الدقيقة الخامسة بتسديدة بالكعب من متابعة للكرة العرضية المرسلة من الجهة اليسرى، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 15، أطلق كريم بنزيما تسديدة قوية لكنها علت عارضة مرمى فياريال.

وفي الدقيقة 19 انفرد إيدير ميليتاو بمرمى فياريال من الجهة اليمنى لكنه سدد الكرة بغرابة خارج الشباك.

وفي الدقيقة 40 تصدى بيبي رينا لتسديدة فينيسيوس جونيور من داخل منطقة جزاء فياريال.

وسجل ييرمي بينو الهدف الأول لـ فياريال في الدقيقة 47 من متابعة لتمريرة جيرارد مورينو مستغلين تمريرة خاطئة من فيرلاند ميندي.

وعادل كريم بنزيما النتيجة لـ ريال مدريد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء تحصل عليها فينيسوس جونيور للمس خوان فويث الكرة بيده

وسجل جيرارد مورينو الهدف الثاني لـ فياريال من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 62 للمس يد على ديفيد ألابا.

انتصار فياريال رفع رصيدهم لـ 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 38 نقطة في المركز الثاني.


وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:


حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو - ألابا - روديجر - ميندي.

خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - تشواميني.

خط الهجوم: بنزيما - فينيسيوس.

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