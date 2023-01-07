مي سليم تتغلب على البرد بجاكت فرو | صورة

تحرص الفنانة مي سليم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مي سليم صورة لها ظهرت وهي ترتدي بالطو فرو باللون الأسود، وبنطلون يحمل نفس اللون، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها مسندلًا علي اكتافها.





يذكر أنه طرحت الفنانة مي سليم أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وأغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.