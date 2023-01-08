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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار مطروح شكل تانى .. سعادة قاطني الصحراء لامتلاء الآبار بالمياه

ابار لتخزين مياه
ابار لتخزين مياه الامطار بمطروح

فى الوقت الذى عانت فيه  بعض المحافظات  بمصر من تأثير مياه الأمطار  بالشوارع والتى تسببت فى العديد من المشكلات، نجد أن محافظة مطروح استقبل مواطنيها الأمطار بفرحة كبيرة وسعادة خاصة وأنها مصدر الحياه لهم، والتى لو تأخرت لفزعوا إلى المساجد لأداء صلاة الاستسقاء طلبا للمطر .

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وينتظر بدو مطروح  سقوط الامطار فى موسم   الشتاء، والتي يعتمدون عليها اعتمادا كليا خاصه قاطني المناطق الصحراوية لاستخدامها في الري و الزراعة والشرب. 

ومع اعتماد بدور صحراء مطروح على مياه الأمطار  أصبحوا يتفنون ويجيدون   الاستعداد لهذه الامطار   من خلال إقامة الابار  فى مناطق معينة   تسمح بتجميع اكبر كمية من مياه الأمطار  لتخزينها  للاستفادة منها.  

كما أقام بدو مطروح  السدود  لتحويل مسار مياه الأمطار فى اتجاه الابار والخزانات  التى أقاموها داخل الصحراء.

وفى السنوات الأخيرة  زاد اهتمام الدولة بإنشاء الابار والسدود فتم  إنشاء أعداد كبيرة من الآبار مع صيانة ورفع كفاءة الابار الرومانية القديمة والتى تخزن كميات كبيرة من مياه الامطار. 


وشهدت محافظة مطروح على مدار الأسبوع   الماضي امطار غزيرة بمدن برانى والعلمين   والتى وصلت لحد السيول والتى استقبلها قاطنى الصحراء بفرحة كبيرة . 


وقال عبد الباسط   منيسي من  مطروح  أن إنشاء الآبار بدأ في عهد الرومان قديما الذين كانوا يبنون الآبار لحفظ ماء المطر واستخدامه مضيفا أنه بعد أن ردمت لجأ البدو الى حفر الآبار بأنفسهم  للاستفادة من مياه  الأمطار . 

واضاف أن بناء البئر له أصول لابد  اتباعها لكى يضمن البدوى سلامة المياه وخاصة انه يحتفظ بها من العام الى العام ويظل يشرب منها هو وأسرته ويستخدمها للزراعة الى ان يتساقط المطر مرة أخرى فى العام الجديد.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار مع التوسع في إنشاء الأبار والسدود الخزانات وإعادة تأهيل صيانة الأبار الرومانية وغيرها من السلوم حتى الضبعة خلال عام  (٢٠٢١/٢٠٢٠ و ٢٠٢٢/٢٠٢١) وأوضح أنه تم تنفيذ  ٣٩٨٩بئر نشو بسعة تخزين ٤٢٢٢١٠م٣ وتنفيذ  ٢٥٠ خزان سعات مختلفه بسعة تخزين ٨٤٦٠٠م٣ وتنفيذ ورفع كفاءة  ٢٧٣ بئر روماني وبئر نشو بسعة تخزين ٨٦٣٦٨م٣.

وأشار إلى  أنه تم التدخل لمعالجة الآثار المترتبة على السيول التى حدثت فى نوفمبر 2020 بمطروح، حيث تم صيانة وتطوير (80) سد اسمنتي بسعة تخزينية لمياه الامطار 80ألف م3 بطول حوالى 4 كم طولى داخل الاودية المختلفة ل 80 اسره للتنمية الزراعية لمساحة 120 فدان، اضافة الى تنفيذ  2 محطة تحلية في مركزي براني والنجيلة من المناطق الجنوبية والتي تفتقر الى مياه الامطار بطاقة 50م3 يوم / محطة لاستفادة حوالى 170 أسرة.

وأضاف أنه  جارى العمل في إنشاء سد الحماية بوادى إسماعيل بمطروح بتكلفة 11 مليون جنيه  للحماية من السيول والإستفادة من مياه الأمطار مع استكمال اجراءات الإنشاء بباقى الوديان  بالتعاون مع وزارة الرى و تم تنفيذ 6 محطات تحلية لمياه الأبار منها 4 محطات تحلية بعدد 4 قرى بمبادرة حياة كريمة  مع استكمال باقي القرى، ومحطتين من خلال مركز التنمية المستدامة ،لتوفير مياه الشرب لمواطني هذه القرى والزراعات والثروة الحيوانية  بها.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى الاستفادة من كل قطرة ماء من خلال  تطبيق خطة  تطوير نظم الري الحديث بمنطقة قرى الخريجين بمدينة الحمام. وكذلك تشجيع مزارعى سيوة .

وقال   شعيب  إن الدولة نجحت خلال الأعوام  الماضية فى دعم المواطن البسيط الذي يقطن الصحراء بإقامة آبار. وخزانات وسدود  لحجز مياه الأمطار والاستفادة منها مضيفا أنه تم  الإشراف على تنفيذ أبار نشو لتجميع مياه الأمطار كمشروع حصاد الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين الأحوال المعيشية بالمناطق الريفية محافظة مطروح على مستوى (برانى  و السلوم – النجيلة – مطروح ).

ابار لتخزين مياه الامطار بمطروح
ابار لتخزين مياه الامطار بمطروح
ابار لتخزين مياه الامطار بمطروح
ابار لتخزين مياه الامطار بمطروح
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