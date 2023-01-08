سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

سجّل سعر أشهر أعيرة الذهب، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد 8-1-2023؛ ليصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارًا والأكثر تداولًا نحو 1770 جنيهًا للشراء و1800 جنيه للشراء.

سعر المصنعية

بحسب تقارير اقتصادية فإن سعر الذهب في مصر يختلف من محل لآخر وبالتالي هناك اختلاف في محددات سعر المصنعية والدمغة والتي تتراوح بين 30 و 65 جنيها وبحسب سعر ونوع العيار الذهبي الواحد أو التجار وبعضهم.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

واستقرت أسعار المشغولات الذهبية، بدون تغيير في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة والمشغولات الذهبية.



عيار 24



وبلغ سعر جرام عيار 24 الأعلي قيمة نحو 2023 جنيهًا للبيع و2057 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة.



عيار 18



وصل سعر جرام عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1517 جنيهًا للبيع و 1543 جنيهًا للشراء.



عيار 14



وصل سعر أدني أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأقل تداولا لنحو 1180 جنيهًا للبيع و 1200 جنيه للشراء.



سعر الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 14.16 ألف جنيه للبيع و 14.4 ألف جنيه للشراء.



أوقية الذهب



بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.911 ألف جنيه للبيع و 63.98 آلف جنيه للشراء.



كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.022 مليون جنيه للبيع و 2.1 مليون جنيه للشراء.





لماذا الذهب

يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأحد، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

استقرار نسبي



وفقا لما جاء بالشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن هناك حالة من الاستقرار النسبي ف سعر المعدن الأصفر خلال الفترات السابقة، وهو ما أحدث نوعا من الطلب ف عمليات البيع والشراء



وتعتبر العمليات الشرائية الكثيرة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير، وهو أمر كان غير محبب حتى من التجار قبل المستهلكين، لأنه سبب خسائر للتجار، إذ يقبل عددا من المستهلكين علي اقتناء الجنيه الذهب و السبائك وهو ما أحدث عددا من عدم التوازن في السوق في الفترات السابقة.

ارتباط بالدولار



وبحسب خبراء الاقتصاد والمال فإن سعر الذهب مرتبط بقيمة وسعر الصرف الأجنبي " الدولار" و ما يتوافق مع الأسعار العالمية، خصوصا أن التراجع الأخير في سعر الذهب مرتبط بمحددات أخري.



واعتبر المحللون أن سعر عيار 21 الأوسع انتشارا والذي يعد العيار الأعلى وسعر مميز خصوصا و أن المواطنين يرغبون في اقتناءه، بالإضافة إلي وجود تسعير مناسب لسعر عيار 14 والذي أصبح محل إقبال من المستهلكين.

ويري المحللون أن الاستثمار في المعدن الأصفر مستمر بإعتباره ملاذ أمن ويحقق أرباح معقولة للمستثمرين .



انخفاض الأسعار

وشهدت أن أسعار الذهب تشهد انخفاضاً فى الأسعار خلال هذه الفترة، إذ أن سعر الذهب كل يوم يتغير.تشهد انخفاضاً جديداً.

وتوقع المحللون أن تشهد الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات جديدة فى الأسعار في ظل حالة عدم الاستقرار في الوقت الحالي .

ويعد سعر الذهب من الأشياء المميزة فى الاستثمار، ولكن من يشتري الذهب عليه أن يعلم أن الذهب يتغير سعره حسب السوق

وبلغت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة فى أول 9 أشهر من عام 2022، وصلت لـ 1.12 مليار دولار، وأن مصر لديها مصانع مميزة لـ عمل المشغولات الذهبية، وأن أغلب المصدر كان فى صورة سبائك، و القليل كان مشغولات.



الذهب في السوق المحلية



وسجل سعر الذهب ثباتا في السوق المحلية بالتوازي مع احتفالات عيد الميلاد المجيد والعطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق العالمية قد ارتفعت 2.4% مع ختام تعاملات أمس الجمعة، محققة ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، وذلك بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي حد من المخاوف بشأن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

ورفع أسعار الفائدة، حيث أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة عن شهر ديسمبر، انخفاض معدل البطالة، وإضافة نحو 223 ألف وظيفة، وتراجع معدلات النمو في الأجور.

وقال محللون إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، وتسجل الأوقية مستوى 1870 دولارًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1200 جنيه، والجنيه الذهب سجل 14400 جنيه.



