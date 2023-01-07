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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 18 و21 اليوم السبت 7 يناير 2023

صدى البلد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. يستعرض صدى البلد  أسعار الذهب في مصر  خلال ختام التعاملات اليوم السبت ، 7 يناير 2023.

 وسجل سعر الذهب  عيار 18 بـ 1517 جنيها للبيع و1543 جنيها للشراء، كما سجل عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,770 جنيها للبيع و 1,800 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2023  جنيها للبيع و 2057 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1180 جنيه للبيع و1200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1011 جنيه للبيع و 1029 جنيه للشراء.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,023 شراء 2,057
عيار 22بيع 1,854 شراء 1,886
عيار 21بيع 1,770 شراء 1,800
عيار 18بيع 1,517 شراء 1,543
عيار 14بيع 1,180 شراء 1,200
عيار 12بيع 1,011 شراء 1,029
الاونصةبيع 62,911 شراء 63,977
الجنيه الذهببيع 14,160 شراء 14,400
الكيلوبيع 2,022,857 شراء 2,057,143

مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر


يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

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