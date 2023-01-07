سعر جرام الذهب عيار 18 و21 اليوم السبت 7 يناير 2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات اليوم السبت ، 7 يناير 2023.

وسجل سعر الذهب عيار 18 بـ 1517 جنيها للبيع و1543 جنيها للشراء، كما سجل عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,770 جنيها للبيع و 1,800 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2023 جنيها للبيع و 2057 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1180 جنيه للبيع و1200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1011 جنيه للبيع و 1029 جنيه للشراء.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,023 شراء 2,057 عيار 22 بيع 1,854 شراء 1,886 عيار 21 بيع 1,770 شراء 1,800 عيار 18 بيع 1,517 شراء 1,543 عيار 14 بيع 1,180 شراء 1,200 عيار 12 بيع 1,011 شراء 1,029 الاونصة بيع 62,911 شراء 63,977 الجنيه الذهب بيع 14,160 شراء 14,400 الكيلو بيع 2,022,857 شراء 2,057,143

مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر



يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.