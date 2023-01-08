شاهد.. تعديل مميز للاسطورة الروسية "لادا نيفا"

تعتبر السيارة "نيفا" واحدة من الإصدارات الاسطورية المقدمة من قبل عملاقة تصنيع السيارات الروسية "لادا"، حيث تتمتع هذه النسخة بتصميمها الخارجي القوي، الذي يقدم بإطلالة اقرب للسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

السيارة لادا نيفا المعدلة

وحصلت السيارة لادا نيفا على تعديل مميز من قبل أحد ملاك السيارة باليونان، حيث تتمتع بإطلالة خارجية مميزة تحمل الكثير من الترقيات، بالاضافة إلى عدة لمسات داخلية بشكل غير تقليدي، إلى جانب بعض اللمسات الفنية ايضا.

السيارة لادا نيفا المعدلة

تعديل مميز للاسطورة الروسية "لادا نيفا"

حصلت السيارة لادا نيفا المعدلة على محرك يستطيع ضخ قوة تتراوح بين 175 و 300 حصانا بحسب الوقود المستخدم سواء من الغاز المسال والوقود التقليدي، أو الوقود السباقات، وتدخل هذه التعديلات في مقارنة كبيرة عند متابعة القدرات القياسية لمحركها الأصلي الذي ينتج 82 حصانا.

السيارة لادا نيفا المعدلة

وشملت التعديلات الخاصة بالنسخة لادا نيفا عدة تغيرات بالواجهة الامامية، والتي اعتمدت على مصابيح بتقنية LED تضيف مظهر اكثر شراسة للسيارة، بالاضافة إلى اقواس جانبية زائدة، وعتبات جانبية تعزز من المظهر الرياضي للسيارة، إلى جانب تعديلات بالمصد الامامي والخلفي.

السيارة لادا نيفا المعدلة

وترتكز السيارة لادا نيفا المعدلة على جنوط رياضية متعددة الأضلاع قياسها 22 بوصة، ملفوفة بإطارات 245/30R22، مع طلاء خارجي باللون الاسود اللامع، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وترقيات اخرى بمقصورة القيادة والتي تمتعت بالجلد الأحمر، ونظام الغلق المركزي، ونوافذ كهربائية، و خاصية التوجيه الهيدروليكي، مع نظام صوتي طراز بايونير.