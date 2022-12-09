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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لادا جرانتا أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه | تفاصيل

صدى البلد

تعتبر السيارة الروسية لادا جرانتا أحد أشهر السيارات الاقتصادية في السوق المصري، بفضل رخص سعرها مقارنة بالمواصفات والاعتمادية الكبيرة التي تقدمها. 

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وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، ويرجع السبب في ذلك الى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

لادا جراتنا موديل 2016  

مواصفات السيارة لادا جراتنا موديل 2016  

تأتي الفئة الأولى من السيارة لادا جراتنا موديل 2016  بناقل حركة مانيوال (يدوي) 5 سرعات، سعة المحرك 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 88 حصان، وعدد الصبابات 8، بينما جاءت الفئة الثانية بناقل حركة أتوماتيك 4 سرعات، سعة المحرك 1600 سي سي، وينتج المحرك قوة تصل الى 105 حصان، وعدد الصبابات 16 ، بينما يبلغ عدد الأسطوانات 4، ونظام جر أمامي.

 

وقطعت السيارة لادا جرانتا موديل 2016 مسافة تصل الى 90 ألف كيلومتر حسب مواقع البيع عبر الإنترنت.

لادا جراتنا موديل 2016  

تأتي السيارة لادا جراتنا موديل 2016  بزجاج كهربائي في الأمام، ونظام إنذار ضد السرقة، ومقاعد يمكن التحكم فيها، ومشغل أقراص مدمجة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وحزام أمان خلفي، وضوء في حقيبة التخزين الخلفية، ومسند يد أمامي وحاملات كواب.

لادا جراتنا موديل 2016  

أسعار السيارة لادا جراتنا موديل 2016  

يبدأ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2016 في سوق المستعمل نحو 135 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة ونوع السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

لادا جرانتا أوتوماتيك لادا جراتنا موديل 2016 مانيوال اتوماتيك السيارات المستعملة

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