حفيدة الشعراوي ردا على مهاجميه : طلعوا غلطة تستحق هذا التجاوز

علقت سعاد الشعراوي، حفيدة الشيخ محمد متولي الشعراوي، على الهجوم الذي يتعرض له الراحل من عدد من الشخصيات العامة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة الحدث اليوم،:" طلعوا حاجة غلط عملها تستاهل الهجوم ده الشعراوي لا يحتاج لمن يدافع عنه.

وأوضحت،:" الأيام الأخيرة شهدت زيادة في حجم الانتقادات الموجهة للإمام الراحل، كما أن البعض تطاول عليه.

وأكملت، :" ما دفعنا للرد الهجوم المبالغ فيه وكم من المرات تغاضينا عن التطاول ليس لخوف ولكن لان الجميع يعرف من هو الشعراوي.

https://youtu.be/sPdIxtTuQgQ