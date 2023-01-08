عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستغناء عن دفعة جديدة.. شركة تويتر تواصل عمليات تسريح الموظفين

أرشيفية
أرشيفية

قررت شركة تويتر من جديد تخفيض عدد العاملين فيها، وهذه المرة في قسم الثقة والأمان الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى العالمي وفي الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش، بعدما سرحت الآلاف من موظفيها في وقت سابق.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن ما لا يقل عن 10 تسريحات جديدة حصلت مساء الجمعة، شملت عاملين في مكاتب الشركة في دبلن وسنغافورة.

بدوره، لم يعلّق الملياردير إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر حتى الساعة على هذه التقارير.

في المقابل، أكدت إيلا إروين رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، صرف بعض الموظفين مبررة ذلك بأنه "كان من المنطقي إعادة دمج الفرق لتصبح تحت قيادة واحدة بدلاً من اثنين على سبيل المثال"، في رد لوكالة "بلومبرج" عبر البريد الإلكتروني.

وأضافت إروين: إن تويتر ألغت بعض الأدوار التي لم تبرز "قدرًا" كافيًا لتبرير استمرار دعمها، لكنها قالت: إن منصة التواصل الاجتماعي زادت من عدد الموظفين في بعض الأقسام الأخرى، وأنها ستبقي على رئيس سياسة الإيرادات ورئيس قسم الثقة والأمان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد اشترى موقع تويتر في صفقة استحواذ قيمتها 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ممولًا الصفقة جزئيًا بحوالي 13 مليار دولار من الديون التي يستلزم عليه سداد فوائدها بحوالي 1.5 مليار دولار سنويًا.

وعليه، بدأ الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" منذ ذلك الحين في مهمة محمومة لتجديد منصة التواصل الاجتماعي، التي قال إنها معرضة لخطر الإفلاس وتخسر 4 ملايين دولار يوميًا اعتبارًا من أوائل نوفمبر الماضي.

 

تويتر العاملين الموظفين تسريح إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

تصريحات نارية من أحمد فتوح بعد هجوم مرتضي منصور.. وحقيقة الانضمام للأهلي

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد حاسم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

ترشيحاتنا

بالتزامن مع عيد الميلاد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-1-2023 في الأسواق

عرض كبير من الأهلي لضم لاعب فيوتشر.. وكولر يصر على عمر كمال عبد الواحد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

كيف يستجاب دعاؤك من أول مرة ؟

علاجات فورية توقف آلام الأذن في الشتاء

أمطار مطروح شكل تانى .. سعادة قاطني الصحراء لامتلاء الآبار بالمياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ