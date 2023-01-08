الاستغناء عن دفعة جديدة.. شركة تويتر تواصل عمليات تسريح الموظفين

قررت شركة تويتر من جديد تخفيض عدد العاملين فيها، وهذه المرة في قسم الثقة والأمان الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى العالمي وفي الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش، بعدما سرحت الآلاف من موظفيها في وقت سابق.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن ما لا يقل عن 10 تسريحات جديدة حصلت مساء الجمعة، شملت عاملين في مكاتب الشركة في دبلن وسنغافورة.

بدوره، لم يعلّق الملياردير إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر حتى الساعة على هذه التقارير.

في المقابل، أكدت إيلا إروين رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، صرف بعض الموظفين مبررة ذلك بأنه "كان من المنطقي إعادة دمج الفرق لتصبح تحت قيادة واحدة بدلاً من اثنين على سبيل المثال"، في رد لوكالة "بلومبرج" عبر البريد الإلكتروني.

وأضافت إروين: إن تويتر ألغت بعض الأدوار التي لم تبرز "قدرًا" كافيًا لتبرير استمرار دعمها، لكنها قالت: إن منصة التواصل الاجتماعي زادت من عدد الموظفين في بعض الأقسام الأخرى، وأنها ستبقي على رئيس سياسة الإيرادات ورئيس قسم الثقة والأمان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد اشترى موقع تويتر في صفقة استحواذ قيمتها 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ممولًا الصفقة جزئيًا بحوالي 13 مليار دولار من الديون التي يستلزم عليه سداد فوائدها بحوالي 1.5 مليار دولار سنويًا.

وعليه، بدأ الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" منذ ذلك الحين في مهمة محمومة لتجديد منصة التواصل الاجتماعي، التي قال إنها معرضة لخطر الإفلاس وتخسر 4 ملايين دولار يوميًا اعتبارًا من أوائل نوفمبر الماضي.