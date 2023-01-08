عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الصحة في بريطانيا.. كورونا ليس السبب الوحيد الآن

أزمة صحية
أزمة صحية

 


تضرب موجة من الاضطرابات القطاع الصحي في بريطانيا، بسبب فيروس كورونا والأوبئة المعدية الاخرى، علاوة على الإضرابات الواسعة المنفذة من قبل الكوادر الصحية والتمريضية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وتحاول الحكومة الحل، حيث عقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماع أزمة مع وزراء الحكومة ومديري الأطقم الطبية والخدمات الصحية، السبت، لبحث سبل إنهاء أزمة الرعاية الصحية، حيث آلاف المرضى عالقون خارج المستشفيات.


ويقول مراقبون  أن ثمة عدة عوامل تقف وراء تفجر أزمات قطاع الصحة البريطانية المتراكمة بهذا الشكل الخطير.

وقالوا إن الاسباب، تاتي من زيادة الطلب على الرعاية بعد تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا، ووجود طفرة في الإنفلونزا والفيروسات الشتوية الأخرى، بعد عامين من الإغلاق، ونقص العاملين جراء الإنهاك الوبائي، وشح العمالة الأوروبية في بريطانيا عقب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
 

وكذلك تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا، التي ارتدت سلبا على اقتصادات منطقة اليورو وعلى الاقتصاد البريطاني.

وظاهرة شيخوخة المجتمع البريطاني وعموم المجتمعات الأوروبية، التي تستنزف قطاع الرعاية الصحية.

 

 

 

بريطانيا المستشفى بريطانيا كورونا جائحة كورونا كورونا رئيس الوزراء مستشفيات الاطقم الطبية المستشفيات الرعاية الصحية الصحة البريطانية منطقة اليورو القطاع الصحي اضطرابات تداعيات الصحة في بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

بالأسماء.. الأهلي يسعى لإنهاء 5 صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

الانتقام مؤكد.. هكذا تتوعد إيران الغرب

رقم غريب لقتلى روسيا في الحرب.. ادعاءات أوكرانية خيالية

أوكرانيا.. الأرض تهتز تحت وقع الانفجارات المفزعة

حفيد راعي البقر.. من هو كيفين مكارثي ثالث أقوى مسؤول في الولايات المتحدة؟

طرف رابع في الحرب.. دعوة أمريكا لدولة نووية للكلام مع بوتين

لاجديد في عيد الميلاد.. حرب مستمرة وإسقاط مسيرة أوكرانية

3 مليارات دولار هدية عيد الميلاد من أمريكا لأوكرانيا

وسط اتهامات متبادلة.. قصف أوكراني على دونيتسك بـ8 قذائف

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذّر المواطنين.. آخر تحديثات للدولار بالأسواق.. ومفاجأة بأسعار الخضار والفاكهة|أخبار تهمك

الصحة: تقديم 140 ألف خدمة علاجية في أماكن تجمعات المواطنين بالكنائس والحدائق

قرار جديد من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

لص ينتحل صفة مندوب شركة لإبادة الحشرات ويسرق الشقق بالقاهرة

قتل زوجته وصور جثتها وأرسلها لأسرتها بإحدى قرى الدقهلية

«شان الجزائر».. عصام عبدالفتاح يكشف هوية ثنائي حكام مصري يشارك بأمم أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادر.. لحظة ولادة حوت على سطح الماء أمام السياح| شاهد

شجار عنيف بسبب ميجان.. تفاصيل مدهشة مسربة من مذكرات الأمير هاري

حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

عمليات تجميل جديدة لتعديل شحمة الأذن.. تفاصيل

فيديو

تفاصيل حالة مكة ومودة.. عمرهما 5 أشهر وتعانيان من ضمور العضلات الشوكي

بـ يوم الوداع.. تشييع جثمان ابن جورج وسوف من لبنان

البداية من إسكندرية.. منخفض جوي يصل اليوم وأمطار غزيرة بالمحافظات

الوداع في بهجة.. المشيعون يرقصون بـ نعش ابن جورج وسوف| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ