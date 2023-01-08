أزمة الصحة في بريطانيا.. كورونا ليس السبب الوحيد الآن



تضرب موجة من الاضطرابات القطاع الصحي في بريطانيا، بسبب فيروس كورونا والأوبئة المعدية الاخرى، علاوة على الإضرابات الواسعة المنفذة من قبل الكوادر الصحية والتمريضية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وتحاول الحكومة الحل، حيث عقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماع أزمة مع وزراء الحكومة ومديري الأطقم الطبية والخدمات الصحية، السبت، لبحث سبل إنهاء أزمة الرعاية الصحية، حيث آلاف المرضى عالقون خارج المستشفيات.



ويقول مراقبون أن ثمة عدة عوامل تقف وراء تفجر أزمات قطاع الصحة البريطانية المتراكمة بهذا الشكل الخطير.

وقالوا إن الاسباب، تاتي من زيادة الطلب على الرعاية بعد تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا، ووجود طفرة في الإنفلونزا والفيروسات الشتوية الأخرى، بعد عامين من الإغلاق، ونقص العاملين جراء الإنهاك الوبائي، وشح العمالة الأوروبية في بريطانيا عقب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.



وكذلك تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا، التي ارتدت سلبا على اقتصادات منطقة اليورو وعلى الاقتصاد البريطاني.

وظاهرة شيخوخة المجتمع البريطاني وعموم المجتمعات الأوروبية، التي تستنزف قطاع الرعاية الصحية.