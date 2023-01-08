«شان الجزائر».. عصام عبدالفتاح يكشف هوية ثنائي حكام مصري يشارك بأمم أفريقيا

غادر القاهرة عصام عبدالفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف متوجهًا إلي الجزائر من أجل الإشراف على حكام بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين الشان.

من جانبه قال عصام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد : سوف أشرف على حكام بطولة الشان المقرر إقامتها فى الجزائر لمدة شهر .

وأضاف: بطولة الشان فى الجزائر سوف تشهد مشاركة الثنائي الدولي محمد عادل حكمًا للساحة ومحمود عاشور لتقنية الفيديو المعروفة بـ الـ var.

وأشار عصام عبدالفتاح إلى أن اختيار الثنائي محمد عادل ومحمود عاشور للمشاركة في ادارة مباريات الشان جاء بعد ترشيح اتحاد الكرة لهما وإرسال ذلك بشكل رسمي إلى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف .

شان الجزائر

تعد بطولة إفريقيا للمحليين 2022 التي ستقام بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير حتي 4 فبراير القادم هي النسخة السابعة للبطولة منذ تاريخ نشأتها لاول مرة عام 2009 .

بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان هي بطولة تقام كل عامين تحت عباءة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.



الكونغو الأكثر تتويجًا بلقب الشان

ويعتبر الأكثر تتويجا بلقب بطولة امم إفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان منتخب الكونغو حيث حصل على لقبين عامي 2009 و 2016 والمغرب عامي 2018 و 2020

شان الحزائر سيعرف مشاركة 18 منتخبًا لأول مرة بعد أن كان عدد المنتخبات 16 منتخبًا فى الوقت السابق .

المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان هي : الجزائر ليبيا الموزمبيق أثيوبيا جمهورية الكونغو الديمقراطية اوغندا كوت ديفوار السنغال المغرب السودان مدغشقر غانا مالي أنغولا موريتانيا الكاميرون النيجر الكونغو

بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان ستشهد غياب منتخب مصر ومنتخب تونس

يتم تقسيم المنتخبات 18 المشاركة في بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين المعروفة بالشان إلى 5 مجموعات- 3 مجموعات من 4 منتخبات - مجموعتين من 3 منتخبات.

ويتأهل أول وثاني الـ3 مجموعات المتكونة من أربع منتخبات ويتأهل منتخب فقط من مجموعات الـ3 منتخبات الى ربع نهائي البطولة .

الملاعب التي ستحتضن الشان هي ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة ملعب ميلود هدفي بوهران ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وملعب 19 ماي بعنابة.