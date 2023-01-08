اخماد حريق التهم سلم المشاة أمام «هايبر وان».. صور وفيديو

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في سلم المشاة أمام “هايبر وان” بالشيخ زايد.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في سلم المشاة أمام “هايبر وان”، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية وفحص ملابسات الحريق.

تم الدفع بـ 3 سيارات، وتمت السيطرة على الحريق الذي تبين أنه اندلع في الكوبري الذي يعلو سلم المشاة.

وتسبب الحريق في تلفيات بالجسم الخارجي للكوبري، وكثافات مرورية بسبب الحواجز الحديدية التي وضعتها إدارة مرور الجيزة حول موقع الحريق لمنع مرور السيارات من أسفل الكوبري المحترق.

وتجري الأجهزة الأمنية بالجيزة التحريات اللازمة لبيان سبب الحريق.

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