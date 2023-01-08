خلال إجازة عيد الميلاد.. إزالة 10 تعديات ومصادرة معدات بناء بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، ميدانياً، ومن خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والغرف الفرعية، والتواصل المستمر برؤساء المدن والوحدات المحلية من خلال أجهزة اللاسلكي، من مواقع رصد الإزالات وإزالتها، وأعضاء المتابعة، والجهات المعنية.

وشدد على المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة، والتعامل الفوري لأي تعدٍ في المهد، إضافة لما ترصده مركز الجيومكانية بالمحافظة من مخالفات من خلال الرصد والتصوير، والمتغيرات المكانية، والإبلاغ الفوري من خلال غرفة العمليات، لحالات التعدي.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات.

يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وإزالة جميع مخالفات البناء في مهدها.

وقاد سليم أبو شريف، المشرف على مركز ومدينة فوة، الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتمكنت الحملات من إزالة 6 حالات تعد على مساحة 600 متر، وتمت مصادرة 4 معدات للبناء المخالف.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، تنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية في الدور الأول علوي على مساحة 100 متر داخل الكتلة السكنية بقرية 9 الحفير.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مبان بالطوب الأبيض بعزبة السعادة التابعة لقرية بني بكار على مساحة 100 متر، كما تابع إزالة حالة تعدٍ مبان بالطوب الأبيض على مساحة 100 متر بعزبة السعادة، ذلك لمخالفة قانون البناء 119 لسنة 2008.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة حالتي تعدى عبارة عن عشه بالبوص وغرفة مواشٍ بناحية زبيدة القبلية على مساحة 40 م تقريبا، وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بنطاق جمعية ميت يزيد بأبي العزايم على مساحة 36 متراً، وتمت الإزالة بوجود حماية الأراضي والجمعية الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية.