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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|الكشف عن مواصفات هاتف 5G الأحدث من أوبو.. تخلص من ملفات واتساب الضخمة على آيفون بهذه الطريقة

صدى البلد

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لو مسحتها بالغلط.. إليك أفضل برامج استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف

 

جعلت كاميرات الهواتف الذكية الخاصة بنا التقاط الصور ومقاطع الفيديو أمرا سهلا تستطيع القيام به كل وقت، ولكن قد يواجه غالبية مستخدمي الهواتف الذين قاموا بالتقاط العديد من الصور التي قد تحمل ذكريات مهمة

 

بـ أندرويد 13.. مواصفات هاتف 5G الأحدث من أوبو Oppo

 

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، عن مواصفات هاتفها الأحدث القادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، والمجهز بمواصفات مميزة تجعله من أفضل هواتف الفئة المتوسطة لعام 2023.

 

لو مفيش مساحة على آيفون.. تخلص من ملفات واتساب الضخمة بهذه الطريقة

 

إذا كنت تستخدم تطبيق واتساب WhatsApp، بانتظام للبقاء على اتصال مع الأصدقاء أو العائلة أو عملاء شركتك، فقد يستهلك ذلك مساحة تخزين كبيرة من هاتفك، لذلك تساعدك ميزة إدارة مساحة تخزين بتطبيق واتساب على تفريغ جزء كبير من المساحة التي تحتلها بيانات التطبيق المخزنة على هواتف آيفون وحساب iCloud الخاص بك، مما يمنحك مساحة إضافية على جهاز iPhone لإضافة المزيد من البيانات أو الصور المهمة.

 

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra في مصر والسعودية والإمارات

 

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra، أفضل هواتف سامسونج للفئة الرائدة والذي يأتي كبديلا لهواتف جلاكسي نوت، حيث يتميز جلاكسي اس 22 الترا بدعما للعمل مع القلم الالكتروني لأولئك الذين يفضلون استخدام القلم مع الأجهزة المحمولة، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف، سنوضح لك خلال السطور التالية سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra في مصر والسعودية والإمارات.

 

بتصميم أنيق ومواصفات جبارة.. هونر تكشف عن هاتف جديد للفئة المتوسطة

 

تستعد شركة هونر Honor، لإطلاق هاتفها الأحدث الذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لأحدث الهواتف الذكية المتوسطة الفئة لهذا العام.

 

يكتب على الشاشات والورق معا.. MSI تعلن عن قلم إلكتروني مميز

 

خلال مشاركاتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2023، كشفت شركة MSI عن مجموعة متطورة من منتجاتها، من بينها أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة للمبدعين والمحترفين من سلسلة MSI Creator و Prestige، إلى جانب قلم إلكتروني مميز.

 

لعشاق الألعاب .. سعر ومواصفات جوال شاومي Poco F4 GT في السعودية

 

سعر ومواصفات جوال شاومي Poco F4 GT، وهو أحدث هاتف للألعاب تطلقه العلامة التجارية "بوكو" التابعة لشركة شاومي، مع التركيز على الألعاب يقدم هاتف بوكو اف 4 جي تي، تصميما قويا يضم زرين مغناطيسين على الجانب الأيمن من الجهاز للتحكم في الألعاب، والتي يمكن تخصيصها للإجراءات داخل اللعبة، فإذا كنت مهتما بشراء هاتفا للألعاب، سنستعرض لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال شاومي Poco F4 GT.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا الهواتف الذكية سامسونج التكنولوجيا آيفون

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